Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Mahallî seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Toplam 77 ilde adaylarını açıklayan AK Parti, belediye meclisi ve il genel meclisi adayları için mesaisini sürdürüyor. Adayların tespiti için üç aşamalı komisyon kuruldu. Belediye meclisi ve il genel meclisi adayları için ilk aşama komisyon çalışmaya başladı. İlçe belediye meclislerine girmek isteyen aday adayları mülakata girdi. Adaylar, o ilçenin teşkilatı tarafından değerlendiriliyor. Komisyonun içerisinden kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının yanı sıra o ilçenin adayı da yer alıyor.

15 ŞUBAT’TA TAMAMLANACAK

İlçelerde yapılan çalışmaların ardından değerlendirmeler il teşkilatına gönderilecek. İl Başkanlığı o ilin adayı ve teşkilat yöneticileri listelerde ikinci bir değerlendirme gerçekleştirecek. Bu değerlendirmede o ilin milletvekilleri de yer alacak. İllerde yapılan değerlendirme rapor hâlinde genel merkeze iletilecek. Genel Başkan yardımcılarının başında olduğu 7 bölge için 7 komisyon değerlendirme yapacak ve listelere son şekli verilecek. Meclislerle ilgili değerlendirmeler en geç 15 Şubat tarihine kadar tamamlanacak.

KADIN VE GENÇ HASSASİYETİ

Belediye ve il genel meclisi listelerinde kadınlara ve gençlere de yer ayrılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gençlerin ve kadınların listelerde seçilebilir sıraya konulması sağlanacak. Yerel seçimleri için 35 bini bulan başvuruların belirlenen il ve ilçe belediye başkan adaylarının kendisiyle çalışmak istediği isimlerin de eklenmesiyle rakamın daha da artması bekleniyor.