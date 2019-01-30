Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak yapan CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 12 Eylül döneminde MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’e idam isteyen askerî savcı Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’i aday göstermesi tepkiyle karşılandı.

Soyer’in adaylığını değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu ismi “ülkücü” kimliği taşıyan hiç kimsenin kabul edemeyeceğini, kendini devrimci olarak tanımlayanların da Tunç Soyer ismini sorgulaması gerektiğini söyledi. Bahçeli “Devrimci olan hiç kimse de bunu kabul edemez. Ancak 12 Eylül’ün bir avuç yandaşı bunu kabul eder. Siz kalkacaksınız, 12 Eylül’ü yargılayacaksınız, apoletlerini sökeceksiniz. Şimdi kalkıyorsunuz onların savcısının oğlunu aday yapıyorsunuz. Bunun izah edilmesi lazım” dedi.

Gidişatın sağlıklı olmadığını belirten Devlet Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

Atatürkçü, Kemalist, CHP geleneğini, fikrini samimiyetle savunan, demokrasiden yana tavrını koyan insanların bunu sorgulaması lazım. Dışarı çıktıklarında çok sayıda bölünmüşlüğe vesile olmuş devrimci hareketin mensupları var. Onlar nasıl kabul edecek? ‘Benim savcım Nurettin Soyer değildi’ mi diyecek? Türkiye’nin esas bu karmaşayı çözmesi lazım.

ÇELİK: NE DÜŞÜNÜYOR SÖYLEMELİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Soyer’in adaylığını değerlendirirken “Bu adayın siyasi profili bir takım konuşmalar ve görüntülerle birlikte izlediğinizde geçmişte kendisinin ailesine atfedilen acılarla çok özdeşleşen bir politika içerisinde olduğu şeklinde bir değerlendirme ortaya çıkıyor” dedi. Burada kimsenin babasının suçunu üstlenmeyeceğini, hiç kimsenin de oğluna bir suç aktaramayacağını ifade eden Çelik “Bu prensip olarak doğrudur ama bu adayın o zamanki politikalara, o kadar ülkücüye idam istenmesine dönük bu yaklaşımlar hakkında ne düşündüğünü söylemesi gerekiyor” diye konuştu.“Nihayetinde hiç kimse tabii ki baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama ‘tarihin yükü’ diye de bir şey vardır” diyen Çelik “Mesele baba oğul meselesi değil, mesele tarihî yüküyle ilgili bir mesele dolayısıyla İzmir’de aday olmuş ve kendisiyle ilgili böyle bir tarihî yük ortaya çıkmış birisinin bunun karşısında ne söyleyeceğini herkesin duyması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise yazılı açıklamasında “Babasının vicdan kasaplığıyla övünen oğlunun Türkiye’nin üçüncü büyük şehrine, aday gösterilmesi cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak düşmüştür” ifadesini kullandı.