Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonların çok önemli olduğunu ifade ederek “Terör örgütleri, baktılar ki olacak gibi değil, Afrin'den çıkma kararı aldılar. Eğer biz dik durmasaydık, orada biz o operasyonları sağlam yapmasaydık, o zaman bu terör örgütleri oradan Akdeniz'e ineceklerdi” diye konuştu.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



“Ayn El Arab'dan Kamışlı'ya kadar güvenli bölge olarak tanımlıyoruz. İdlib'de süreç kararlı şekilde devam ediyor. Sıkıntı Münbiç'te. Münbiç'te gerek Rusya gerekse biz devriye olayını çözüme kavuşturalım istiyoruz. Heyetimiz Rusya'ya gitmişti, döndü. Bugün gerek heyetteki arkadaşlarla gerekse Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'la görüşme yaptık. Görüşmelerde şu anda olumlu bir gelişmenin olduğunu öğrendik. Temenni ederim ki bu olumlu gelişmeyle buradaki örgütler, burayı biran önce terk ederler ve buranın kendi asli sahipleri gelip topraklarına yerleşirler. Türkiye'den 300 bin civarında Suriyeli topraklarına döndü. Buralar boşalınca buraların halkı da topraklarına dönecek. Biz şimdi atılacak adımla da bunun planlamasını yapacağız.”

Erdoğan, Suriye ile alt düzeyde bu dış politika yürütüldüğünü vurgulayarak “İstihbarat örgütleri 'illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız' havasında olamaz” mesajı verdi.

'Cemal Kaşıkçı cinayetini Suudi Arabistan çözmek zorunda'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetini Suudi Arabistan'ın çözmek zorunda olduğunu söyledi. Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinde sürecin geldiği noktaya ilişkin “Belki bu 22 kişinin içinden hayatta olmayanlar da olabilir, onu da söyleyeyim. Bazı duyumlarımız var, belki bazılarını götürmüş de olabilirler, trafik kazası kurbanları falan da olabilir." dedi.