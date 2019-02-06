Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Üç katlı büyük istanbul tünelinin projelendirilme çalışmalarını tamamladık. Üçüncü kez Boğazı alttan geçmeyi planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın taşınma sürecine ilişkin, "Taşınma işi devam ediyor. Uçuşların sayısı artıyor. Hizmet verecek olan operatörlerin taşınma işlemleri sürüyor Mart ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'un ÇED rapor onayını beklediklerini, ÇED onayının ardından ihale ilanına çıkacaklarını bildirdi.