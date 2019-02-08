Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

CHP’de 31 Mart mahallî seçimleri için aralarında İzmir, Ankara ve İstanbul’un ilçelerinde bulunduğu 16 adayın ismi daha açıklandı. Parti Meclisi’nin (PM) son toplantısında kalan adayları belirlemek için yetki alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce PM onayından geçemeyen tartışmalı isimleri bu defa yetkisini kullanarak aday yaptı.

Kılıçdaroğlu, Ankara Etimesgut belediye başkan adayı olarak, terör örgütü FETÖ’den gözaltına alınan avukatı Celal Çelik’i aday gösterdi. Çelik, 2017 yılında FETÖ’nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. On üç gün gözaltında kalan Çelik daha sonra yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Etimesgut için günlerdir Ankara kulislerinde ismi konuşulan CHP eski milletvekili Aylin Nazlıaka ise büyük şok yaşadı. CHP’nin Etimesgut adayı olmaya hazırlanan Nazlıaka son açıklamasında “Ankara’da seçim kazanmak için Etimesgut ilçesini almak çok önemli. Etimesgut adayı olursam, zafer vadediyorum” demişti.

Uzun süredir tartışmalara neden olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise Mustafa Saruhan aday gösterildi. Daha önce Muğla Yalıkavak’ta belediye başkanlığı yapan Saruhan, CHP İlçe Teşkilatından istifa edip bir süre sonra partiye dönmüştü. Bodrum’da dokuz senedir belediye başkanlığı yapan Mehmet Kocadon’a 28 Ocak’ta yapılan PM toplantısında onay çıkmamıştı.

İNCE’NİN DÜNÜRÜ İLE DEVAM

Yine, 28 Ocak’ta yapılan PM toplantısında onay alamayan Silivri Belediye Başkanı ve Muharrem İnce’nin dünürü Özcan Işıklar, yeniden aday gösterildi.

CHP’nin Maltepe Belediye Başkan adayı mevcut başkan Ali Kılıç oldu. Hakkındaki iddialardan dolayı aday olması istenmeyen Kılıç, MYK’da çok sert tartışmaların, hatta restleşmelerin yaşanmasına sebep olmuştu. Ali Kılıç hakkındaki dosyanın Hamzaçebi tarafından düzenlendiği öğrenildi. Bütün bunlar rağmen Kılıçdaroğlu Kılıç’ın adının açıklayınca CHP Maltepe’de İlçe Başkanı Engin Özkan ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ise topluca istifa etti. Böylelikle bir süredir CHP’de devam eden istifa kervanına Maltepe de katılmış oldu.

BUCAK SİVEREK’TE ADAY

CHP’nin dün açıklanan 16 adayı şunlar: Ordu Büyükşehir’de Mustafa Adıgüzel, Adana Karataş’ta Mehmet Yıldız, Ankara Etimesgut’ta Celal Çelik, Antalya Kaş’ta Hayri Süt, Hatay Arsuz’da Asaf Güven, Hatay Kumlu’da Rıfat Akkuyu, Isparta Yalvaç’ta Erkan Ünal, İstanbul Maltepe’de Ali Kılıç, İstanbul Silivri’de Özcan Işıklar, İzmir Bayraklı’da Serdar Sandal, Konya Halkapınar’da Ahmet Özkaya, Konya Taşkent’te Hilal Ülkü Türedi, Muğla Bodrum’da Mustafa Saruhan, Muş Bulanık’ta Fikret Hamarat, Samsun Bafra’da Kemal Bütüner ve Şanlıurfa Siverek’te Mehmet Fatih Bucak.