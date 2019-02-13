Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısındaki temasları kapsamında İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ile de bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel konular ve iki ülke arasındaki askerî işbirliği konuları ele alındı