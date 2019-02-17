Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Meydanı’nda Edirnelilere hitap etti. Erdoğan, Türkiye’nin 80 iliyle birlikte Edirne’yi de kalkındırmak, büyütmek, güçlendirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, son 17 yıldır şehre 15 katrilyon lira yatırım yaptıkları söyledi. Trakya’da, geçtiğimiz hafta mevcut doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahalarının keşfedildiğini belirten Erdoğan, “Bu rakam, 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir, cari açığımıza olumlu katkısı 5 milyar lira olacak” dedi.

CENAZEYE BİLE GELEMEDİ

Kartal’daki bina çökmesini hatırlatan Erdoğan “İşte Kartal’da geçen gün binalar yıkıldı. Vatandaş diyor ki ‘Nerede bu belediye başkanı?’ 5 gün sonra belediye başkanı oraya geliyor, kabadayılar gibi. Ama Bay Kemal sen neredesin? O zaten hiç yok. Onun çok önemli işleri var. 21 vatandaşım orada şehit olmuş, 14 yaralım var, yok. Cenaze... 9 vatandaşımın cenaze törenine ben, arkadaşlarım hep katıldık. Sadece istifa eden Akif Hamzaçebi o gün oradaydı. Bay Kemal oraya da mı gelemezdin? Gelseydin ne olurdu? Bir şey mi olurdu sanki? Onlar buralarda yoklar, onların çok önemli işleri var” diye konuştu.

‘TÜRK’E TAHAMMÜLLERİ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile 10 gün önce yaptığı görüşmeye değinerek şunları söyledi: Dedim ki; ‘Bizden bir şeyler istiyorsunuz, Ruhban Okulu’nu istiyorsunuz. Ben de size diyorum ki gelin bizim Fethiye Camii’ni açalım.’ ‘Camiyi açıyoruz’ dediler. Ama dedim, ‘minaresi niye yok? Kilise, çan kulesi olmadan olur mu?’ Biz diyoruz ki ‘çan kulesiyle mi yapacaksın, gel yap.’ Bizim derdimiz yok, sıkıntımız yok. Bunun özelliği ne ise öyle yap. Ama bizim camimizin de mütemmim cüzü nedir? Semaya yükselen minarelerdir. ‘Muhalefet beni eleştiriyor’ diyor. Biz siyasetçiyiz, kendimize güveneceğiz, istedikleri kadar eleştirsinler. Batı Trakya’da Türk ismine dahi tahammül edemiyorsunuz. Ama bizim hiç böyle bir derdimiz yok. Türkiye, hangi dinden, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun tüm vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde yaşayabildiği döneme bizimle birlikte girmiştir. Başı açık, başı kapalı, nasıl giyinirse giyinsin bunlara bizim müdahale yetkimiz, hakkımız yok.

82 MİLYONUN VATANI

Tornadan çıkmış gibi belli kalıplara hapsetmenin değil tam tersine açık fikirli, açık yürekli, açık sözlü bir toplum inşa etmenin gayreti içinde olduklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

Edirne’den tüm Trakya’ya, tüm Ege’ye, tüm Türkiye’ye sesleniyorum: Bu ülke tüm renkleriyle, tüm zenginlikleriyle, tüm farklılıklarıyla 82 milyon vatandaşımızın ortak vatanıdır. Bu ülkede herkes, diğerlerinin hakkına, hukukuna saygılı olmak şartıyla dilediği gibi inanabilir, dilediği gibi yaşayabilir, dilediği gibi iş yapabilir, dilediği gibi düşüncelerini ifade edebilir. Altını çizerek ifade ediyorum, diğerlerinin hakkına, hukukuna, devlet bütünlüğüne milletin birlik beraberliğine saygılı olma dışında hiçbir sınırlama, hiçbir tahdit yoktur. Varsa aksi yönde bir muameleye maruz kalan Cumhurbaşkanı olarak bizzat yanında ben varım. Türkiye’yi artık bu hayat tarzı, laiklik istismarından kurtarmanın vakti gelmiştir. İnşallah 31 Mart seçimleri, belediye hizmetleriyle birlikte bu bakımdan da tarihî bir değişime, dönüşüme hizmet edecektir.