Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının AK Partili Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Balıkesir ziyaretinde sürpriz yaparak anlamlı bir hediye verdi. Tabloyu Erdoğan’a hediye eden Başkan Avcı, sürpriz yaptı. Anlamlı tablo için Avcı’ya teşekkür eden Erdoğan, Avcı’nın üç oğlundan biri olan ve karşılamada yer alan Yavuz Selim’i de severek sohbet etti.