Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün burada sizlerle bir araya gelmekten, hasret gidermekten büyük mutluluk duyuyorum.

Burası müzeyyen bir şehirdir. Manisa cesaretini, iradesini, kararlılığını Saruhan Bey'den almış bir şehir. Ecdadımız Manisa'daki güzelliği görmüş ki buraya ayrı bir ehemmiyet göstermiştir.

AK Parti olarak Türkiye'yi şaha kaldırmak üzere yola çıkarken bu kadim şehirden hem ilham aldık hem de büyük destek gördük.

Biz Manisa'yı severiz, Manisa'da bizi sever. İşte bunun için 31 Mart'ta yine desteğinize talibiz. Hazır mıyız? 31 Mart'ta ülkemize demokrasi şöleni yaşatalım bir kez daha. Cumhur İttifakının adayını en ufak bir tereddüte düşmeden destekliyoruz. Zillet ittifakına da gereken dersi veriyoruz.

Türkiye'yi 3,5 kat büyütürken şehirlerimizi eşi benzeri olmayan eserlerle tanıştırdık. Son 17 yılda Manisa'ya 27 katrilyon lira yatırım yaptık. Biz halkımızın layık olduğu ne ise onu yaptık.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 ile gerekli yazıyı gönderdi. Kaçak yapılardan gelin çıkın. Biz kira yardımı da yapıyoruz.

Bu konuda halkımdan destek bekliyorum.

Dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle bu işi yapalım, sağlam yapalım.

Manisa'da ömrünü tamamlayan Alaşehir sulamasında kapalı sisteme geçerek suyun daha verimli kullanılmasını sağlayacağız.

Soma'da maden işçilerimizin yeni şirkete nakilleri yapıldı.

Seçimlerden sonra önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz hizmet dönemi var.

Nisan ayı ile birlikte Türkiye tamamen reform gündemine odaklanacak.