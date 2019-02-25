Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz." dedi.
'Her ilave istihdama prim ve vergilerin yanı sıra ücret desteği'
25.02.2019 - 15:39 | Son Güncelleme: 25.02.2019 - 15:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Selçuk, "İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,Zehra Zümrüt Selçuk,İşveren,işçi,
607000 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/607000.aspx
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