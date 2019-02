Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Güya zillet ittifakının başını CHP çekiyor ama kumanda Kandil’deki hainler ile Pensilvanya’daki ihanet çetesinin elinde” dedi. Yozgat’ta düzenlenen mitingde halka seslenen Erdoğan, ittifakı terör örgütü mensuplarının bile açıkça ifade ettiğini belirterek “İnkâr etse de Kandil emrediyor, Pensilvanya emrediyor, onun güdümündeki kişiler ve kesimler aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Kılıçdaroğlu, Bay Kemal FETÖ’den gözaltına alınan avukatını götürüp Ankara’nın en büyük ilçelerinden birinde belediye başkan adayı gösteriyor” dedi.

Alandakilere HDP’li yöneticilerin açıklamalarını izleten Erdoğan “Kardeşlerim bakın ne diyor, ‘Kürdistan’da HDP’ye vereceğiz, Batı’da da AK Parti’yi MHP’yi kaybettireceğiz’. Ahlaksıza bak. Türkiye’de ‘Kürdistan’ diye bir bölge ne zaman çıktı? Size bu ülkeyi böldürtmeyiz. Ülkemizi bölemeyeceksiniz. 31 Mart’ta da cevabı en güzel şekliyle alacaksınız.” diye konuştu.

Kürt vatandaşlarına muhabbetlerini koruduklarını ama Kürtçülük yapana da Türkiye’yi bölmeye çalışanlara da yüz vermeyeceklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Çukurlar açtılar, öyle mi? O açtıkları çukurlara onları gömdük mü? Gömdük. Şimdi diyorlar ki ‘Kayyum atanan yerleri geri alacağız’. Benim vatandaşım sana bunları geri almana fırsat veriyorsa, devletin bu belediyelere verdiği imkânları eğer siz Kandil’e gönderecek veya terörde kullanacak olursanız, hemen, anında, hiç beklemeden yine biz kayyumlarımızı atarız. Sizlerle yola devam etmeyiz.”

“Zillet İttifakı”na destek verenlere karşı tavırlarının açık olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: Bizzat eş başkanları ilan etti, gördünüz. Diğerleri ‘Bölücü örgütün başına heykel dikecekmiş’. Bunlar kendini hâlâ buğday ambarında sanıyor. Bölücü örgüt buralarda zillet ittifakının listelerinden belediye meclis üyeleri gösteriyor, belediye yönetimlerinde yer alma sözü alıyor. Bölücü örgüt bu partiler üzerinden her yerde sandık görevlisi veya müşahit olarak sandıklara sızmanın hesaplarını yapıyor. Millet oyu CHP’ye verecek, millet oyu, adı iyi kendi karışık partiye verecek ama sonuçta buralarda PKK’nın, FETÖ’nün borusu ötecek. Milletimizin böyle bir felakete izin vermeyeceğine inanıyorum. Biz Cumhur İttifakı’nı milletimizin gözü önünde kurduk. Bugüne kadar her ne yaptıysak, hepsini de milletimizin gözü önünde gerçekleştirdik. Zillet ittifakı ise başından sonuna kadar bir ucu Kandil’de, bir ucu Pensilvanya’da olan bir yapı olarak inşa edilmiştir.”

Erdoğan, Tokat mitinginde ise partisinden ayrılan bazı isimlere serzenişte bulunup şunları kaydetti: Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımıza makam mevki verirken her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki ‘Sen dinlen, buraya bir başkasını koyalım’ dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar. Bu, kader birliği değildir, bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet edeceklerdir. 31 Mart’a giderken gerekli dersi gerekenlere de vereceğinize inanıyorum.