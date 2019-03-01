Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

31 Mart için partiler, mahallî seçim çalışmalarına devam ediyor. Cumhur İttifakı’nın ortaklarından MHP, TBMM’nin seçimler için ara vermesinin ardından tam kadro sahaya indi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla milletvekilleri bölgelerinde, MYK ve divan üyeleri de belirlenen yerlerde çalışmalara başladı.

Bahçeli, bugüne kadar yaptığı açıklamalarda kayyum atanan belediyeler için “Mutlak suretle PKK ve FETÖ kontrolünden çıkarılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı. Kayyum atanan belediyelerin 31 Mart’ta yeniden terör örgütün eline geçmemesi konusunda hassas olan MHP Lideri, Cumhur İttifakı adaylarının zaferle çıkması için teşkilata yoğun bir şekilde çalışma emri verdi.

ÇALMADIK KAPI BIRAKILMIYOR

MHP milletvekilleri Cumhur İttifakı’nın ortak aday çıkardığı Doğu ve Güneydoğu’daki kayyum belediyeleri tek tek geziyor. MHP, kayyum atanan belediyelerden Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Van’da AK Parti’nin adayına destek verecek. Bu illere özel önem gösteren MHP, çalmadık kapı bırakmıyor. MHP’li vekiller, bölgelerde halkla bir araya gelerek sıkıntılarını dinliyor.

TERÖR İŞ BİRLİĞİ ANLATILIYOR

Cumhur İttifakı’nın adayını tanıtan milletvekilleri, ayrıca yeni dönemde yapılacak olan projeleri anlatıyor. Belediyelerin terör örgütü PKK’nın siyasi temsilcisi HDP’nin eline geçmemesi için halka kayyumların yaptığı faaliyetler örneklerle anlatılıyor. HDP’nin belediyelerin kaynaklarını, hendeklerin kazılmasında, terör örgütüne insan kaynağı sağlanmasında, kurs adı altında terör propagandası yapılmasında, terör örgütü üyelerinin istihdam edilmesinde, kara yollarına patlayıcı yerleştirilmesinde ve bomba araçlarının sağlanmasında PKK’ya nasıl aktardığı, lojistik destek verdiği ifade ediliyor.