Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘zillet ittifakı’ diye tanımladığı CHP, İYİ Parti, HDP ve SP’nin 31 Mart’ta cevabını sandıkta alacağını belirterek, “Halkım, Kandil’in mızıkacılarına sandıkta millî şamarı indirmeyi iple çekiyor” dedi.

Diyarbakır ve Elâzığ’da on binlere seslenen Erdoğan, “CHP Genel Başkanı’nın akşam başka, sabah başka yalanlarıyla uğraşmaktan bıktık. Atalarımız ne diyor? Üzüm üzüme baka baka kararır. Bay Kemal’in yalan furyasına son günlerde ittifak ortakları katıldı. Hanımefendi de katıldı. Diğeri de katıldı. HDP’li eş başkanlar bir taraftan, Hanımefendi diğer taraftan sürekli iftira. Dağdan aracılarla pusula geliyor, emir geliyor, direktif geliyor. Hemen ertesi gün Kandil’in mızıkacıları bize saldırıyor.” ifadesini kullandı.

ŞAKA DEĞİL, HADSİZLİK

CHP ve İYİ Parti’nin Denizli’de düzenlediği ortak mitinge de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Millete projelerini, eserlerini, yaptıklarını ve yapacaklarını anlatmak yerine bize ve halkımıza bühtan ediyorlar. Denizlili kardeşlerimizi, ‘Cumhurbaşkanı’nın teröristler dediği Denizlililer’ diyerek, selamlıyor. Ertesi gün tezgâhı Aydın’da ‘Cumhurbaşkanı’nın terörist dediği efeler’ diyerek, devam ettiriyor. Anlaşılan bu mızıkacılar önümüzdeki 21 gün boyunca gittikleri her şehri, her ilçeyi her bir vatandaşımızı ‘teröristler’ diye selamlayacaklar. Şaka bahanesiyle önlerine çıkan herkese terörist damgası vurmaya, benim milletime hakarete devam edecekler. Bunun adı şaka değil, komiklik değil. Olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir. Kandil’in mızıkacıları gülüp eğlenecek diye terörist yaftasına benim vatandaşım tahammül etmez.

Elbette biz bunların ‘şaka’ diyerek paçalarını sıyırmaya çalıştığı iftiralarla, bühtanlarla şu anda mahkemeye verdim. Mahkemede hesaplaşacağız. Oradan da bir şeyler muhakkak gelecek. Fakat Hanımefendi’nin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Bak senin ortağın da bedelini ödüyor işte, sen de ödeyeceksin. HDP ödeye ödeye zaten bitmiyor. Bak şu anda birileri cezaevinde süre dolduruyor. FETÖ’cüler dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin. Zaten 31 Mart günü millet sana şaka nasıl olurmuş sandıkta gösterecek.”

BU SEÇİM KÜRTLER İÇİN BİR BEKA MESELESİDİR

Kürt kardeşlerimizin, ne Irak’ta ne Suriye’de emperyalistlerin planlarına alet olmamaları için mücadele ediyoruz. Onlar, Kürt kardeşlerimizi pazarlık aracı olarak kullanıyor. Bu seçim en çok da Kürt kardeşlerimiz için bir beka meselesidir. ‘Hak ve özgürlük’ diyorlar değil mi? AK Parti iktidarında kazanılan hak ve özgürlükler hiçbir dönemde oldu mu? Bu ülkede Kürt kardeşlerimin, hakkını, hukukunu, onurunu korumak için devrim niteliğinde işler yapan, risk alan varsa biz olduk.

DİYARBAKIR İSTANBUL'A ÖRNEK OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da çok şeyin değiştiğini belirterek, “Artık 10 yıl önceki Diyarbakır yok, adeta İstanbul’a örnek olacak bir Diyarbakır var” dedi. Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Diyarbakır’ı terör örgütünün zulmünden kurtardıkça şehrimizin çehresinin nasıl değişmeye başladığını en iyi sizler biliyorsunuz. Elinizi vicdanınıza koyarak cevap verin. Diyarbakır terör örgütü militanları döneminde mi hizmet gördü, kayyum döneminde mi hizmet gördü? Kimsenin kendi hevesleri, hırsları için koskoca bir şehrin geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur. 31 Mart’ta size adam gibi belediye başkanları vadediyoruz. Bodrum katlarında teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan değil, emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vadediyoruz.

Mesele S-400 değil, millî irademizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da TÜGVA 5. Gençlik Buluşması'da konuştu. Rusya'dan alınan S-400 konusuna değinen Erdoğan "Türkiye'nin S-400'leri hangi şartlarda aldığı ortadadır. Bunun NATO'yla, F-35'le, ABD'nin güvenliğiyle bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı. "İnşallah S-400 meselesini de aklı selimle halledeceğiz" diyen Erdoğan, "Bugün bize S-400 alıyoruz diye yüklenenlerin dün ülkemiz topraklarına terörist bombaları yağdığı anlarda mevcut sistemleri nasıl topladığını unutmadık. Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır" diye konuştu.

GENÇLERİMİZİ TERÖRE YEDİRMEYİZ

Erdoğan gençlere de şu mesajları verdi: Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi görüşe mensup olursa olsun okumalı, araştırmalı, sorgulamalı, kimseye zihnini kiraya vermemelidir. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermesinler. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz kendilerini kullanılacak bir meta araç gibi gören örgütlere, yapılara asla itibar etmesinler. Elinde taşla, silahla, sopayla değil bilgisayarla gezen cesaretle dolu bir nesil istiyoruz. Tek bir evladımızın dahi terör örgütleri suç yapıları tarafından elimizden koparılmasına rıza göstermemeliyiz. 34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşıyla beslenen vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur.