Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti’li Burhan Kuzu’nun Milli Eğitim Bakanlığı müşaviri eğitimci kardeşi Mustafa Kuzu (63) vefat ett. Mustafa Kuzu için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bahçelievler Belediye Başkan Osman Develioğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski milletvekilleri, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, gazeteci yazar Rahim Er, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı ile Kuzu’nun çok sayıda seveni katıldı. Said Arvas Hocaefendi’nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Mustafa Kuzu Edirnekapı’daki aile kabristanına defnedildi. Burhan Kuzu, törenin ardından taziyeleri kabul etti.