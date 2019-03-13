Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Bizim açıklamamız netti” diyen Çelik, “600 bin dolarlık senedin sahte çıktığını ifade ettik. Mesele, Mansur Yavaş’ın buna nasıl cevap verdiğidir. ‘Bana iftira atıldı’ diyor. İftira tezgah gibi siyasi manipülasyonlar bizim kapımızdan giremez. Sorulan sorunun iftira olmadığı açıktır. Biz hayal mahsülü durumdan bahsetmiyoruz” açıklamasında bulundu.