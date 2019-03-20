Star TV ve NTV’nin ortak yayınında soruları cevaplandıran Bahçeli özetle şunları söyledi:
∂ Eğer idamla ilgili adım atılacaksa MHP bu konuda var. Biz, hiçbir zaman idamın kalkmasından yana olmadık.
∂ 15 Temmuz, büyük bir tahribattır, beka sorunu meydana getirmiştir. Cumhurbaşkanını çalışamaz hâle getirmek istiyorlar. Türkiye’nin düşmanlarını iştahlandıramayız.
∂ (Mansur Yavaş ile ilgili iddialar): Bu şahıs CHP adaylığından çekilmelidir. Onu getiren Kemal Kılıçdaroğlu ‘Siz buradan ayrılın’ demesini de bilmelidir.
∂ Kılıçdaroğlu sürekli olarak bazı kavramlarla Türkiye’yi tahrik ediyor. Bunları söylerken yüz ifadesinde intikam, kin var, birilerini yıkmak arzusu var. Acaba kendisine böyle bir görev mi verildi?
∂ (HDP ile ittifak): Muhalefetin ‘sandıkta ittifak’ sözü bir kandırmacadır. Kürt kökenli kardeşlerim, hataya düşmemelidir. MHP’liler İstanbul’da kesin olarak Binali Yıldırım’a oy verecek.
∂ (Yeni parti iddiası): 2001 krizinin iyi analiz edilmesi lazım. Kemal Derviş, “Yeni bir senaryoya ihtiyaç var” dedi. Ardından İsmail Cem’e parti kurdurdular. Ama Derviş o partiye girmedi. MHP’siz Meclis, MHP’siz hükümet istediler. Şimdi “Yeni bir partiye ihtiyaç var” diyenler o günleri unutmasın. Şöyle bir dönemde yeni bir parti isteyenler figürandır. Partisi, Erdoğan’a sahip çıkmalıdır. Niyetleri, parlamenter sisteme dönüş ve Erdoğan’dan kurtuluştur.
'İdam getirilecekse MHP de hazır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “idam” çıkışına MHP liderinden de destek geldi.
Star TV ve NTV’nin ortak yayınında soruları cevaplandıran Bahçeli özetle şunları söyledi:
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