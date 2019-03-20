Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV ve NTV’nin ortak yayınında soruları cevaplandıran Bahçeli özetle şunları söyledi:

∂ Eğer idamla ilgili adım atılacaksa MHP bu konuda var. Biz, hiçbir zaman idamın kalkmasından yana olmadık.

∂ 15 Temmuz, büyük bir tahribattır, beka sorunu meydana getirmiştir. Cumhurbaşkanını çalışamaz hâle getirmek istiyorlar. Türkiye’nin düşmanlarını iştahlandıramayız.

∂ (Mansur Yavaş ile ilgili iddialar): Bu şahıs CHP adaylığından çekilmelidir. Onu getiren Kemal Kılıçdaroğlu ‘Siz buradan ayrılın’ demesini de bilmelidir.

∂ Kılıçdaroğlu sürekli olarak bazı kavramlarla Türkiye’yi tahrik ediyor. Bunları söylerken yüz ifadesinde intikam, kin var, birilerini yıkmak arzusu var. Acaba kendisine böyle bir görev mi verildi?

∂ (HDP ile ittifak): Muhalefetin ‘sandıkta ittifak’ sözü bir kandırmacadır. Kürt kökenli kardeşlerim, hataya düşmemelidir. MHP’liler İstanbul’da kesin olarak Binali Yıldırım’a oy verecek.

∂ (Yeni parti iddiası): 2001 krizinin iyi analiz edilmesi lazım. Kemal Derviş, “Yeni bir senaryoya ihtiyaç var” dedi. Ardından İsmail Cem’e parti kurdurdular. Ama Derviş o partiye girmedi. MHP’siz Meclis, MHP’siz hükümet istediler. Şimdi “Yeni bir partiye ihtiyaç var” diyenler o günleri unutmasın. Şöyle bir dönemde yeni bir parti isteyenler figürandır. Partisi, Erdoğan’a sahip çıkmalıdır. Niyetleri, parlamenter sisteme dönüş ve Erdoğan’dan kurtuluştur.