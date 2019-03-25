Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mabeyn Köşkü’nde, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularını cevaplandıran Erdoğan, Ayasofya Müzesi’nin “cami” statüsüne kavuşturulacağını söyledi. Erdoğan’ın açıklamalarından bazı satır başları şöyle:

EN BÜYÜK ANKET MEYDANLAR

Büyük şehirlerde coşku hep aynı. Bazı araştırmalar siparişle yapılıyor. Bizim için anket meydanlardır. Ben vatandaşların nabzını meydanlarda tutuyorum. Sofralarına oturuyorum. Onlarla çay içip sohbet ediyorum. Yerelde işi bilenleri seçtik.

MANSUR YAVAŞ VERGİ KAÇAKÇISI

(Mansur Yavaş’ın ‘10 puan öndeyim’ iddiası) Tepeden tırnağa yalan. Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış. Yavaş’ta ufuk yok. Nerede belediye başkanlığı yapmış, Beypazarı’nda… Beypazarı nire Ankara nire… Bizim adayımızın ise 5 dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı var. Çevre Şehircilik Bakanlığı var. Mehmet Bey, elif gibi dürüsttür, dimdiktir. Bu adam bir vergi kaçakçısı. Yargı seçim sonrası takip edecektir. Böyle bir kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması hazmedilemez. Özhaseki ile Ankara’da seçimi önde bitireceğiz.

CHP’NİN KANDİL ADAYLARI VAR

CHP bayrak düşmanlarıyla iş tuttu. HDP’nin 340 ismi Millet İttifakı’nın içinde. CHP’nin Kandil adayları var. Listelerinde hep onlara yer vermişler. İzmir’de CHP listelerinde 27 PKK’lı var. Bunların hepsinin düşürülmesi için müracaatlarımızı yapacağız. Bu ülke teröristlerle yönetilemez.

ÜLKÜCÜLÜK BİR TÜRKİYE SEVDASIDIR

Kılıçdaroğlu’nun millî olması mümkün değil. Almanya’da terör örgütünün paçavralarıyla fotoğraf çektiren vatansever olamaz. Bay Kemal taklacıdır. Ülkücüleri darağacına götürenlerle kol kola yürü-yor. Ülkücülük bir Türkiye sevdasıdır.

AYASOFYA’NIN STATÜSÜ DEĞİŞECEK

Seçimden sonra Ayasofya’ya giriş benim vatandaşlarıma ücretsiz olabilir. Ayasofya’yı müze statüsünden çıkarır, cami olarak ortaya koyarız. Bu müze statüsü zaten CHP zihniyetinin bir ürünü. Adını da Ayasofya Müzesi değil Ayasofya Camii yaparız. Sultanahmet Camii gibi...

YASSIADA, YASLI ADA...

Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak yapılması çalışmaları devam ediyor. Ada, uluslararası toplantılara ev sahipliği yapacak. 1-2 ay içinde açılacak. Burası ülkemizin demokrasi anıtıdır.

YENİ ZELANDA'DA CAMİ KATLİAMI

Bu bireysel değil, örgütlü bir terör eylemi. Yeni Zelanda halkı insanlıktan nasibini almamış olanlara insanlık dersi vermiştir. Bay Kemal, burayla ilgili utanmadan “İslam dünyasından kaynaklanan terör” diyebildi. Kendisi ezanı ıslıklayanların önünde gidiyor. Golan Tepeleri konusunda BM’nin kesin kararı var. Buna rağmen Trump, seçim için Netanyahu’ya Golan’ı altın tepsiyle hediye etti.

DÖVİZLE OYNAYANLARI AFFETMEYİZ

Dövizdeki hareketliliğin ardında bazı bankalar var. Manipülatif dayatmalar var. Dövizle oynayanların üzerine gideceğiz. İşsizlik şu anda mevsimsel. Yatırımları teşvik ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. İstihdam konusunda birileri ortak çalışma yaptığımız TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu tehdit ediyor. EYT’de Demirel bir yanlışın içine düştü. Muhalefet bunları tahrik ediyor. 3600 ek gösterge seçim sonrası çıkarılacak.

BAHÇELİ İLE KANKAYIZ

Sayın Bahçeli ile ‘kanka’yız. Kanka ne demek? Kan kardeşinin kısaltması. Ben sesimi korumak için, limonlu maydanoz suyunu kaynatıp içiyorum. Size de tavsiye ederim. “Bizimkisi Bir Aşk Hikâyesi...” Kayahan’ın bu şarkısını seçim kampanyamız için ben seçtim. Seçim sonrası eşi İpek Hanım’ı davet edeceğim. Süper Lig’de Başakşehir iyi gidiyor. İyi olan kazansın. Avrupa Şampi-yonası’na Şenol Hoca ile başlamamız, Emre ve Burak’ın çabaları işimizi kolaylaştırdı.