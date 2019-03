Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Nerede bir Kürt, Arap kardeşimiz varsa başı sıkıştığında aklına gelen ilk yer Türkiye’dir” dedi. Ağrı ve Muş mitinglerinde halka seslenen Erdoğan, “Türkiye’nin gücü de huzur da zenginliği de birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden geçiyor. Her kim birliğimize saldırıyorsa, bilin ki hedefi bizlerin ve evlatlarımızın geleceğini karartmaktır. Her kim kardeşliğimize saldırıyorsa, bilin ki hedefi bu ülkeyi ve bu milleti tıpkı çevremizde gördüğümüz örneklerde olduğu gibi yerle yeksan etmektir. Her kim ezanımıza bayrağımıza, değerlerimize, İstiklal Marşı’mıza saldırıyorsa, bilin ki hedefi bize saldırmaktır” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir programda, CHP’nin Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül’ün İstiklal Marşı’nı okumadığını kaydeden Erdoğan, “Çünkü HDP, İstiklal Marşı’mızın düşmanıdır, bayrağımızın düşmanıdır. Toplantılarında bir tane Türk bayrağı göremezsiniz. Dolayısıyla 31 Mart’ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım” dedi.

Vatandaşlara, “Kardeşlerim gelin şu oyunu da bozalım. Bu ülkede Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Türk’e düşürmek isteyenlerle beraber olmayın” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün ister Irak’ta ister Suriye’de olsun bölgemizde nerede bir Kürt kardeşimiz, Arap kardeşimiz diğer kökenlerden kardeşimiz varsa başı sıkıştığında aklına gelen ilk yer Türkiye’dir. Şu anda Kobani’den gelen 300 bin Kürt’ü Türkiye’de ağırlıyoruz. Ülkemizde onları biz ağırlıyoruz. HDP mi ağırlıyor? Bir zulümden kaçarak ülkemize gelen milyonlarca insana kökenini, meşrebini sormadık” diye konuştu.

Erdoğan, “Birileri Kürt kardeşlerimizin iradelerine kendi aklınca ipotek koyduğunu sanıyor. Kürt kardeşlerimizin iradesini, batıda götürüp CHP’ye, adı İYİ kendi karışık partiye, geçmişiyle isminden başka ilgisi kalmayan Saadet’e peşkeş çekiyor” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı şu mesajları da verdi: Güneyimizde kurulmaya çalışılan terör koridorunun önünü tamamen kesmek için bu seçimden güçlü çıkmak mecburiyetindeyiz. Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanları yıllarca bu topraklara kan kusturan CHP’ye oy topluyor. Birbirimizi Allah için sevmemizi hala bu terör örgütü hazmedemiyor. Mertçe karşımıza çıkmadıkları için mesajlarını ya Suriye’den ya Irak’tan ya Kandil’den ya Pensilvanya’dan ya Avrupa Parlamentosu’ndan ya da 16 bin 500 kilometre uzaktan veriyorlar. Onlar bize mesajlarını piyonları aracılığıyla veriyor. Biz de onlara cevabımızı Rabia’mızla veriyoruz.

BU RUHU AYAKTA TUTALIM

HDP’nin, Kürtlerin sorunlarıyla ilgilenmediğini dile getiren Erdoğan, “Diyarbakır Belediyesi önünde Kürt kardeşlerim, evlerinden kaçırılan kızları için çadır kurup, ağlamadılar mı? Başbakanlığım döneminde gelip, beni de ziyaret ettiler. Bunlar hiçbir Kürt kardeşimin sorunuyla ilgilenmediler. Onlardan böyle bir insani tavır da bekleyemeyiz. Bunlara dersini 31 Mart’ta verelim. Bir kadın da söylüyor, ‘Biz sırtımızı PKK, YPG, PYD’ye dayadık’. Kadına bak. Biz de sırtımızı halkımıza ve Allah’a dayadık. Farkımız bu ve inşallah kararlılıkla gideceğiz. Dün İstanbul’da 1 milyon 600 bin kişi Yenikapı’daydı. Bir önceki gün Ankara’da 450 bin kişi hipodromdaydı. Bu ruhu ayakta tutalım, diri tutalım” ifadelerini kullandı.