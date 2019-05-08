Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Erdoğan, kurmaylarına “İşi sıkı tutun, aynı hatalar bir daha yapılmasın” uyarısında bulundu. Edinilen bilgilere göre, 31 Mart’ta yaşanan birtakım eksiklikler ve hataların tekrarlanmaması için kampanya süreci bu kez bizzat genel merkez ağırlıklı yürütülecek. Kampanyadan Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sorumlu olacak. Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de İstanbul’daki seçim çalışmalarının koordinasyonunu sağlayacak. AK Parti, sandık görevlileri konusunda çalışmalar yapacak. Geçen seçimde sandıklardaki görevlendirmeleri il başkanlığı yapmış ve kendi listelerini oluşturmuştu. Sandıklara tam olarak sahip çıkılmadığı yönünde eleştiriler kapsamında, AK Parti yönetimi, 23 Haziran’daki seçimlerde sandık görevlilerini değiştirerek, sandıklarda seçim deneyimi olan tecrübeli isimleri görevlendirecek.