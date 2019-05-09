Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye şimdiye  kadar, Avrupa'nın güvenliği adına türlü fedakarlıklar yapmış, kıtadaki istikrar  ve refah ortamına önemli katkı sağlamıştır ancak Türkiye'nin Avrupa'ya yapacağı  esas katkı, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliği ile mümkün olacaktır." ifadesini  kullandı. 

Çavuşoğlu, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Avrupa'da kalıcı barışın sağlanmasını ve daha bütüncül bir Avrupa  oluşturulmasını amaçlayan Schuman Bildirisi'nin açıklanmasının üzerinden 69 yıl  geçtiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "O günden bu yana çok mesafe alındığı yadsınamaz  ancak sahip olduklarımızı korumak ve ilerlemek için daha fazla çaba harcamak  zorunda olduğumuz da unutulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Avrupa projesinin bugün pek çok olguyla sınandığını  belirterek, küresel belirsizlikler, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve  popülizmin arttığına, evrensel değerler ve Birliğin geleceğinin tehlikelerle  karşılaştığına işaret etti.

'Türkiye, AB'ye katkı sağlamaya hazırdır'

Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Türkiye şimdiye kadar, Avrupa'nın  güvenliği adına türlü fedakarlıklar yapmış, kıtadaki istikrar ve refah ortamına  önemli katkı sağlamıştır ancak Türkiye'nin Avrupa'ya yapacağı esas katkı, AB'ye  tam üyeliği ile mümkün olacaktır." ifadelerine yer verdi.

AB'nin bugün bir yol ayrımında olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu,  şunları kaydetti:

"(AB) Ya küresel bir güç olacak ve bunun gerektirdiği vizyoner  yaklaşımları benimseyecek ya da popülist ve aşırıcı akımların beslediği iç siyasi  dinamiklere boyun eğecektir. İkinci yaklaşım şüphesiz Türkiye'yi AB'den  uzaklaştırır."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin stratejik hedef olarak belirlediği AB tam  üyelik sürecine bağlılığını koruduğunun altını çizerek, "AB, ülkemize ve AB'ye  katacağımız değerlere geniş bir perspektiften bakmalı ve buna uygun karşılık  vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Schuman Bildirisi, 'Karşılaştığımız tehlikelerle orantılı olarak  çabalar göstermeksizin dünya barışını korumak mümkün değildir' cümlesi  ile başlar. Bugün de Avrupa halkları olarak bizler, Avrupa projesini tehdit eden  sınamalara karşır bulmak için birlikte çalışmalı ve sahip  olduğumuz değerleri güçlendirmek ve yaymak için çaba sarf etmeliyiz. Türkiye, bu  amaçla AB'ye katkı sağlamaya hazırdır. Ülkemizde AB'ye adaylığımızın tescil  edildiği 1999'dan beri kutlanan 9 Mayıs Avrupa Günü kutlu olsun."