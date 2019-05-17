Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi Uğurlama Töreni’ne katılan Yıldırım, İBB Meclisince öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesinin hayırlı olmasını diledi. Yıldırım “Şimdi öğrenci kardeşlerimiz Akbili aylık 85 lira yerine 40 liraya alacak, öğrenci bütçesinde ciddi bir rahatlama olacak. Suda da keza yüzde 40’a varan indirim gerçekleşti. Özellikle çok nüfuslu ailelerde daha fazla indirim olmak üzere bu da İstanbullu hemşehrilerimizin bütçelerini rahatlatacak. İstanbullunun, vatandaşlarımızın yararına, menfaatine olacak her türlü çalışma kimden gelirse gelsin başım gözüm üstüne” diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulunun sandık görevlileri hakkındaki kararına da değinen Binali Yıldırım “Bu seçim tekrarı olduğu için 31 Mart’ın şartlarında yapılacak bir seçim, yeni bir seçim değil. Dolayısıyla hem seçmen listeleri hem adaylar bakımından durum aynı. Ancak sandık kurullarında malum sıkıntılar vardı, onları giderecek tedbirleri alacaklar” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, oldukça hareketli bir seçim kampanyası yaşadıklarını ifade ederek “31 Mart seçimleri bütün Türkiye’de tamamlandı, İstanbul seçimleri hariç. İstanbul’da yaşanan süreçlere hep beraber şahit olduk ve nihayet İstanbullular bir defa daha karar vermek için sandığa gidecekler. Ümit ediyorum bu seçimler her türlü şaibeden, şüpheden uzak bir şekilde, güzel bir şekilde sonuçlansın” açıklamasında bulundu.