Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.
Akar'ın Şoygu ile görüşmesinde İdlib’deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler değerlendirildi.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.
Akar'ın Şoygu ile görüşmesinde İdlib’deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler değerlendirildi.
Kaynak: AA
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