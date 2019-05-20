Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Akar'ın Şoygu ile görüşmesinde İdlib’deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler değerlendirildi.