Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Akar'ın Şoygu ile görüşmesinde İdlib’deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler değerlendirildi.