Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

CHP’de her seçim sonrası gündeme gelen liderlik ve iç hesaplaşma tartışmaları 31 Mart yerel seçimlerinin ardından gündemden düşerken, 23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu’nun galibiyetinin ardından tamamen rafa kalktı. Kulislerde, İmamoğlu’nun başarısının mimarı olarak görülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu sağlamlaştırdığı, rakibi Muharrem İnce’nin ise elinin zayıfladığı, önümüzdeki Şubat ayında yapılacak olağan kurultayda Genel Başkanlık için gerekli olan imza sayısına bile ulaşamayabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP’nin ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki muhtemel adaylığı da zora girdi. Kulislerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini farklı kazanan İmamoğlu’nun 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

CHP yerel seçimler öncesinde birçok partilinin istifası ve kurultay talepleriyle çalkalanmıştı. Türkiye genelinde kazan kaldıran CHP teşkilatları partiden istifa ederek ya DP ya da DSP saflarında katılmıştı. CHP içinde ‘ulusalcılar’ olarak nitelendirilen isimler HDP ile ‘gizli ittifaka’ tepki gösterirken, bazı partililer ise Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti’ye bırakılan il ve ilçeler konusunda eleştiriler yöneltilmişti. Parti içinde sert tartışmaların yaşandığı aday belirleme sürecinde ise özellikle Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun belediye başkan adaylarını belirlerken CHP Parti Meclisi’ne danışmaması ve bazı tartışmalı isimleri aday göstermesi tepki çekmişti.