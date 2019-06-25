Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkan sonuç, AK Parti açısından yeni bir dönemin başlangıcına de sebep olacak. Kabineden, parti yönetimine kadar, İstanbul il yönetimi ve ilçe yönetimlerine kadar birçok alanda radikal değişiklikler beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm seçenekleri masaya yatırıp, hızla ülkenin gerçek gündemine dönülmesini hedefliyor.

24 Haziran seçimlerinin bile geniş bir analize tabii tutulmadığı AK Parti’de, önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz dönem hem partinin ve hem de ülkenin geleceği açısından ‘fırsat’ olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde parti ve hükümet açısından üç önemli başlık bulunuyor. Bu kapsamda, erken seçimin söz konusu olmayacağı, Cumhur İttifakının sürmesi, kabine ve partide geniş çaplı revizyonların gündeme gelmesi ve ekonominin düzelmesi için seferber olunması gibi başlıklarda süratle bir değerlendirme sürecine girilecek.

MAKSAT FATURA KESMEK DEĞİL

AK Parti’de ilk aşamada ‘Gerçekçi bir seçim muhasebesi’ yapılacak. AK Parti kaynaklarına göre, hedef ‘Birilerine fatura kesmek’ olmayacak, ama nerede hata yapılmışsa ve bu hatanın sorumluluğu kimde ise gereği yapılacak. AK Parti içinde bu konuda, “Gerekirse parti yönetiminden, kabineye kadar, İstanbul il yönetiminden, ilçe yönetimlerine kadar kimin sorumluluğu bir revizyona gidilebilir. Bu süreç 31 Mart’tan sonra başladı zaten. İstanbul’dan ayrı olarak, il başkanlıkları konusunda Türkiye genelinde bazı değişikliklere gidildi. Değişim süreci şimdi İstanbul’la birlikte yeni bir boyut kazanacak” değerlendirmesi yapılıyor. Kabinede yapılacak revizyonla birlikte ‘Teknokrat isimlerin yerine vatandaşta karşılığı olan isimlerle’ yola devam edileceği belirtiliyor.

Binali Yıldırım’ın bu süreçte nasıl bir pozisyon alacağı henüz net değil. Ancak, kulislerde kabinede görev verileceği veya cumhurbaşkanı yardımcılığı makamına getirebileceği belirtilen Yıldırım’ın, ‘Herhangi bir görev istemeyebileceği’ yorumu da yapılıyor.

SEÇMENLE GÖZ GÖZE GELMEK

İstanbul seçim sonuçlarının 2023 seçimlerine taşınması ihtimaline yönelik değerlendirmelerin de yapıldığı AK Parti’de “Mesajı çok iyi değerlendirip gereğini yapmazsak başta gençler olmak üzere, bizden gözünü kaçıranlarla, yeniden göz göze gelemezsek, çok daha kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz. 31 Mart’ta sandıkta verilen mesajın gereği yerine getirilemedi, 23 Haziran’da seçmen daha büyük bir ders verdi” tespiti öne çıkıyor.

AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı’nın gündeme getirdiği ‘Türkiye İttifakı’ söyleminin de somut olarak hayata geçirileceği bir döneme girileceği bilgisini verdi. Bu kapsamda seçimler öncesindeki ‘Sert söylemlerden’ uzaklaşılması, AK Parti’nin meclis çoğunluğuna sahip Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde ‘İnatlaşma yerine uyumlu çalışmanın’ ön plana çıkarılmasına yönelik görüşler öne çıkıyor.

KATILIM ORANI YÜZDE 84,5

23 Haziran’da 10 milyon 570 bin 222 seçmenden 8 milyon 925 bin 56 seçmen sandığa gitti. 31 Mart’ta yüzde 83.8’de kalan katılım oranı bu defa yüzde 84.5 oldu. Bir milyon 645 bin seçmen yine sandığa gitmedi. 31 Mart’ta sandığa gitmeyenlerin sayısı bir milyon 705 bin olmuştu. 31 Mart’ta Binali Yıldırım 4 milyon 149 bin seçmenin oyunu almıştı. Bu seçimlerde, oy sayısı 236 bin düşerek 3 milyon 935 binde kaldı. Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ta 4 milyon 171 bin olan oy sayısını 570 bin artırarak, 4 milyon 741 bine çıkardı. Böylece iki aday arasında 31 Mart’ta 13 bin 700 olan oy farkı bu seçimlerde 806 bin olarak gerçekleşti. 31 Mart’ta 320 bin civarında olan geçersiz oy sayısı da bu seçimlerde yarıya yakın düşerek, 178 bin civarında gerçekleşti. 31 Mart’ta biri MHP’nin, 24’ü AK Parti’nin olmak üzere Cumhur İttifakı’nın kazandığı 25 ilçenin 11’inde Binali Yıldırım yarışı yine önde tamamladı. 14 ilçede ise İmamoğlu’nun oyları Yıldırım’ın aldığı oyların önünde çıktı.

AK PARTİ'DE DEĞERLENDİRME GÜNÜ

AK Parti kaynakları, 2017’den itibaren yapılan son üç seçimde İstanbul’da çıkan sonuçlardan yola çıkarak “Son üç seçimdir İstanbul seçimleri hep bıçak sırtı bitmiş zaten. 16 Nisan referandumunda İstanbul’da yüzde 48.6 ‘Evet’, yüzde 51.3 ‘Hayır’ çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan yüzde 50, diğer adayların oluşturduğu blok yüzde 50 oy aldı. Son 31 Mart seçimleri de iki aday arasında binde 1.5 fark oluştu. Aslında seçmen bize referandumdan itibaren bir mesaj vermeye başlamış zaten. Bu mesajların gereğinin yapılmaması belki de bugünkü sonucu ortaya çıkardı” değerlendirmesini de yaptı.

İLK MESAJ 2017’DE GELDİ

AK Parti kaynakları, 2017’den itibaren yapılan son üç seçimde İstanbul’da çıkan sonuçlardan yola çıkarak “Son üç seçimdir İstanbul seçimleri hep bıçak sırtı bitmiş zaten. 16 Nisan referandumunda İstanbul’da yüzde 48.6 ‘Evet’, yüzde 51.3 ‘Hayır’ çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan yüzde 50, diğer adayların oluşturduğu blok yüzde 50 oy aldı. Son 31 Mart seçimleri de iki aday arasında binde 1.5 fark oluştu. Aslında seçmen bize referandumdan itibaren bir mesaj vermeye başlamış zaten. Bu mesajların gereğinin yapılmaması belki de bugünkü sonucu ortaya çıkardı” değerlendirmesini de yaptı.

GEREĞİ NE İSE YAPILMALI

Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ “AK Partililer olarak bize düşen, İstanbullu seçmenin tekrarladığı dersi; doğru dinlemek, doğru okumak, doğru anlamak, gereğini doğru yapmak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan etrafında daha da kenetlenerek yolumuza devam etmektir. Sonuçları iyi değerlendirebilirsek 2023’ün de 2028’in de en başarılı partisi olarak yolumuza devam ederiz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, partilerinin 17 yıldır milyonların teveccühüyle büyük yürüyüşünü sürdürdüğünü hatırlatarak “Seçim geride kaldı, ileriye bakıyoruz. Seçimsiz geçecek dört senenin motivasyonuyla 2023 hedeflerimize odaklanacağız. Bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İstanbul’da olan milyonları üzenler için de, muhasebe ve muhakeme dönemidir” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da “Ahlaki üstünlüğü kaybettiğimiz için İstanbul’u kaybettik. Samimi öz eleştiri yapmalıyız. Bunun için geçmişi ve mitleri bırakıp geleceğe ve gençlerin hayallerine bakmalı, rasyonalite, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve temel haklara odaklanmalıyız. Ben bütün problemlerimizi aşabileceğimize inanıyorum; yeter ki birbirimizi düşmanlaştırmayalım” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: “İstanbul’u kazanmak elbette çok önemliydi. Ancak seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak daha önemliydi. Biz elimizden geleni yapıp gerisini Allah’a havale eden tevekkül sahibi insanlarız. Hep birlikte çalıştık. Taptaze ümitlerle durmak yok yola devam... Haber Merkezi ANKARA