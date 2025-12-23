OGM personel alımı sonuçları başvuru sürecinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle gündeme geldi. Merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek için başvuruda bulunan vatandaşlar, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek 496 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 4 Aralık’ta tamamlanmıştı. Başvuru sürecini geride bırakan adayların gündeminde OGM sonuçları var.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlan edilen başvuru takvimi ve önceki personel alımı süreçleri göz önüne alındığında, sonuçların Aralık ayının son haftasında açıklanacağı yönünde beklenti var. OGM personel alımı sonuçları "Kariyer Kapısı" üzerinden ve Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) yayımlanacak; adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.





EŞİT PUAN DURUMUNDA

Eşit puan olması halinde, önce mezuniyet tarihi eski olana, bunun da aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.





YERLEŞTİRME VE ATAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak olup, sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Eşit puan olması halinde, önce mezuniyet tarihi eski olana, bunun da aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Genel Müdürlüğümüz internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Süresi içinde evrak teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Adayların EK 2' de ilan edilen genel ve özel şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan tespit edilmesi halinde, yerleştirmeleri veya atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak iptal edilecektir. Bu nedenle adayların, son başvuru tarihi itibariyle ilan edilen şartları eksiksiz şekilde taşıyıp taşımadıklarını dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir. Herhangi bir mağduriyete uğramamaları açısından bu husus büyük önem arz etmektedir.

Ataması yapılan ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan, belirlenen süre içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacak, herhangi bir hak talebinde bulunulamayacaktır.

