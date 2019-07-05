Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalın, özetle şunları söyledi:

∂ (Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile görüşme): Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili birtakım iddialar var. İçeriğiyle ilgili benim şu anda size bir bilgi vermem uygun olmaz. Bunu uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle kendileri paylaşırlar. Ondan öte şu anda dile getirilen diğer konular iddia olmaktan öte bir şey ifade etmemektedir.

∂ (Kabine revizyonu): Kamuoyunun konuştuğu mevzular, talepler vesaire tabii ki bunlar dikkate alınır. Çünkü Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca her zaman bu istişarelere önem vermiş bir liderdir. Dolayısıyla bu konuda kendisi de değerlendirmelerini yapar ama bugün itibarıyla böyle bir şey gündemimizde yok.

∂ (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi): Yeni ihtiyaçlar, yeni sınamalar ortaya çıktıkça sistemin güncellenmesi, yeni adımların atılması normaldir.

∂ (S-400’ün teslimatı): Yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak. Nereye konuşlandırılacağı konusunda çalışmaları Millî Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve kuvvet komutanlıklarımız birlikte yürütüyorlar. S-400, NATO içerisinde yer alan güvenlik sistemimize bir tehdit ya da tehlike oluşturacak bir savunma sistemi değildir. Bir başka ülkeyi tehdit ve taarruz sistemi değildir.

∂ (Suriye krizi): Türkiye, Rusya ve İran’ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Burada İdlib merkez olmak üzere Suriye konusu etraflı bir şekilde ele alınacak.