Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltı programında bir araya gelmek üzere Beyoğlu'nda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve milletvekilleri il binası kapısında karşıladı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'unda eşlik ettiği görüldü. Erdoğan'ın milletvekilleri ile gündeme ilişkin değerlendirmeler yapılacağı öğrenildi.