Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Koç

SARAYBOSNA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400’lerle ilgili olarak “Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları devam ediyor. Bizden bu noktada şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur” dedi. Erdoğan, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenledi.

Bugün başlayacak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’na katılacağını kaydeden Erdoğan, “Biliyorsunuz Türkiye tarihî, beşerî, dinî ve kültürel kökleriyle aynı zamanda bir Balkan ülkesidir. Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur. Biz de bu anlayışla bölgenin çok kültürlü dokusunun ve iş barışının muhafazası için gayret ediyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin bu platforma kuruluşundan bu yana ciddi destek verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: İnşallah Saraybosna Zirvesi kapsamında Balkanlarda ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı yatırım alanları başta olmak üzere iş birliği faaliyetlerini ele alacağız. Bölgenin Avrupa Atlantik mekanizmalarıyla entegrasyonu da zirvede görüş teatisinde bulunacak başlıklar arasında yer alıyor. Bu mekanizmaya verdiğimiz önemin göstergesi olarak sürecin 2020-2021 dönem başkanlığına adaylığımızı koyduk. Adaylığımız bu zirvede karara bağlanacaktır.

Doğu Akdeniz’deki son durumla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Erdoğan, Türkiye’nin sondaj gemilerinin arama, tarama çalışmalarıyla koordineli olarak kendi yol haritası içerisinde süreci devam ettirdiğini söyledi. Erdoğan “Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum” diye konuştu.

Şu anda Türkiye ve KKTC’nin süreci aynı kararlılıkla devam ettirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti: Uluslararası camiada da en son G-20 toplantısında da görüştüğümüz bazı liderlere de bu hassasiyetimizi ifade ettik. Yunanistan’da malum Sayın Miçotakis seçimi kazanmış durumda. Kendisini aradım, tebrik ettim ve temennim odur ki inşallah Yunanistan’da yeni bir süreci, barışık, dayanışma içerisinde devam ettiririz.

Erdoğan, S-400 Hava Savunma Füzelerinin ne zaman teslim alınacağı ve nereye konuşlandırılacağı sorusuna da şu karşılığı verdi: Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Bizden bu noktada şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur ama yolculuk hazırlığı sizin de ifade ettiğiniz gibi yükleme çalışmaları, bunlar sürüyor. Burada da yerleşim planlarını, nereye konuşlanacağını, bu konunun sorumluluğu da Millîg Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığımız onlara ait.

ÇEVREMİZDEKİ OLAYLAR SEYREDEMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk askerlerini ziyaret etti. Burada askerlere seslenen Erdoğan, şunları söyledi: “Türkiye’nin ne Avrupa’daki ne Kuzey Afrika’daki ne de Kafkasya, Balkanlar, Orta Asya’daki gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur. Bu topraklarda yaşanan her olay, doğrudan ve dolaylı olarak ülkemizi etkilemektedir. Kamışlı’da terör örgütlerinin dünyadaki koruyucuları, ülkemizden kaçıp giden hainler, hepsi bir araya gelmek suretiyle DEAŞ terör örgütünü bizim koruduğumuzu söyleyecek kadar ihanet içerisindedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla yayılmacı, müdahaleci bir perspektifle hareket etmemektedir. Hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, iç işlerinde gözümüz yok, biz sadece kendi millî güvenliğimizi, kendi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini garanti altına almaya çalışıyoruz.”

İL İL ZİYARET BAŞLIYOR

AK Parti milletvekilleriyle görüşmelerine değinen Erdoğan “Biliyorsunuz iki toplantı yaptık. İki toplantı daha yapıp istişare toplantılarını bitirmiş olacağız. Burada bütün düşüncemiz, arzumuz öncelikle Meclis kapandıktan sonra illerine gidecek olan milletvekillerimizin ne gibi bir süreç işletecekleridir, illerinde ne gibi çalışmalar yapacaklarıdır. Zira benim de hemen bu işin ardından ağustosla birlikte bir teşekkür ziyaretleri ağırlıklı büyükşehirlerden olmak üzere başlayacak ve illerimizi dolaşarak hem bazı açılış törenleri hem teşkilatımızla bir araya gelmek suretiyle yapacağımız toplantılar var. Bu toplantılarla birlikte inşallah bizim arzumuz 2019’u siyasi faaliyetler olarak tamamlamış olalım istiyoruz.”