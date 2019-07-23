Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik
23.07.2019 - 15:49 | Son Güncelleme: 23.07.2019 - 15:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum."
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
639047 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/639047.aspx
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