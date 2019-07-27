Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslam’ın barış, kardeşlik ve esenlik dini olduğunu hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi: Hep iyiliği emreder. Kötülüklerden uzak kalmamızı emreder. Barışı ve kardeşliği emreder. Son zamanlarda Batı dünyasında maalesef dinimiz hakkında olumsuz algı oluşturmaya çalışıldığını hep beraber görüyoruz. İslamofobi, İslam korkusu, İslam düşmanlığı, gittikçe yeni kuşaklarda yaygınlaşmakta ve mabetlerimize, camilerimize, mescitlerimize kundaklamalar, saldırmalar gün geçtikçe artmaktadır. İslam’ın kardeşlikten, birlikten, beraberlikten başka hiçbir mesajı olmadığını bilmeyenler maalesef Müslümanları da farklı gösterme gayreti içine girmektedir. Irkçılık, aşırıcılık insanlığın başının belasıdır. Bugün Avrupa’da yükselen aşırıcılık ileride toplumsal bir sorun olmanın ötesinde kıtayı bir baştan bir başa tehdit eden bir baş belası haline gelmeye adaydır. Bu bakımdan dostlarımızı bu konuda daha fazla empati yapmaya, dinler arasındaki hoşgörünün daha fazla yaygınlaştırılması konusunda gayret etmeye davet ediyoruz.