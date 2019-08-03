Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalçın, Bahçeli’nin tam zamanında çağrıda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “İp müdiresinin attığı cevabi Tweet, her şeyi ortaya sermektedir. Aslında atılan Tweet değil, fettan bir kahkahadır. İP müdiresinin bu alabildiğine gayriciddi tavrı; İP’in demokratik platformda bir yer edinmek, bir konum sahibi olmak gibi derdinin olmadığını gözler önüne sermektedir.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cevaben paylaştığı “Sayın Erdoğan yine ne dedin bu arkadaşa” şeklindeki tweeti de “ciddiyetsizlik, seviyesizlik ve çapsızlık örneği” olarak nitelendiren Yalçın, şu ifadeleri kullandı: “Bahse konu tarihî çağrıyı Sayın Erdoğan’a bağlamak; basiretsizliğin, ucuzluğun, meseleyi başka mecralara çekerek kamuoyu önünde tartışmadan kaçma gayretinin ifadesidir. Tweetlerden üslupsuzluk, terbiyesizlik ve seviyesizlik taşmaktadır. Yalçın, Bahçeli’nin, freni boşalmış ve virajın ötesindeki uçuruma doğru son sürat giden arabadan yolcuların atlayıp kurtulmasını istediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Bu tarihî davete icabet; aynı ölçüde tarihî, vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur. Buna kulak asmayanları tarih de millet de siyaset de yargılayacaktır. Bahçeli’nin davet, nasihat ve tavsiyesi; Nasrettin Hoca misali testi kırılmadan önce atılmış müşfik bir siyasi tokat olarak görülmelidir.