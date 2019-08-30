Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, büyük kongre tarihinin bir yıl erkene alınması talimatından sonra, 7 Ekim’de süreci başlatma kararı alan AK Parti’de ‘tepeden tırnağa’ bir değişim yaşanacak. Bu değişim, teşkilat yöneticilerinin seçim süreci ile başlayacak. Delege seçimleri, il ve ilçelerdeki ‘ekipleşme ve akrabaların’ yönetime getirilmesinin önüne geçilecek şekilde yapılacak.

ÜYELERLE SEÇİM GÜNDEMDE

Erdoğan, geçen hafta yapılan MKYK toplantısında “Her ilin ve ilçenin Ömer’lerini bulun” diyerek, teşkilat yönetimlerine getirilecek isimlerle ilgili kriterleri belirlemişti. Bu kapsamda, teşkilatlarda parti tabanını yüksek oranda temsil edecek isimlerin görevlendirilmesi için, delegelerin parti üyeleri tarafından seçilmesi yöntemi tartışılıyor. AK Parti kaynakları, bu yöntemle, bin 300 büyük kongre delegesinin de tabanın katılımı ile belirlenmiş olacağını dile getiriyor. AK Parti’de, bugüne kadar delegeler il ve ilçe yöneticilerinin hazırladığı listelerle belirleniyor ve bu listelerdeki isimler belde, ilçe ve il kongrelerinde seçiliyordu. İl kongrelerinde seçilen delegeler ise aynı zamanda büyük kongre delegesi olarak görev yapıyor.

TABANIN TEMSİLİ SAĞLANACAK

AK Parti kurmayları, üyeler eliyle delegelerin belirlenmesi yönteminin bu kongreye yetiştirilmesine çalıştıklarını belirterek “Delegeler o ilin her ilçesinin, hatta köylerini temsil edecek şekilde yaygınlaştırılacak. İl ve ilçe başkanlarının kendi tanıdıklarını, akrabalarını blok olarak delege yazmaları önlenecek. Delegelerin o ilin karar vericilerinden, STK temsilcilerinden oluşmasına de özen gösterilecek” dedi. AK Parti kurmaylarına göre bu yöntemle il ve ilçe kongre sürecindeki ‘Ekipleşmelerin’ önüne geçilecek ve tabanın temsili sağlanacak.

2023’ÜN YOL HARİTASI BELİRLENECEK

7 Ekim’de beldelerle başlayacak AK Parti’deki büyük kongre takvimine göre, 2020’nin sonuna doğru il kongrelerinin tamamlanması hedefleniyor. Son yapılan MKYK toplantısında, 2020 Temmuz-Ağustos aylarında il kongrelerine ara verilmesi, ancak kasım sonuna kadar tamamlanacak şekilde takvim oluşturulması gündeme gelmişti. AK Parti kurmayları, büyük kongrenin de yetişirse 2020’nin sonu veya 2021’nin ilk aylarında yapılmasının beklendiğini dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da il kongrelerinin büyük bölümüne katılacağı belirtiliyor. AK Parti kaynakları “Kongre sürecimiz, tabanın talep öneri ve eleştirilerini almak ve parti politikalarına yansıtmak için de kullanılacak. 2023 seçimlerine giderken izleyeceğimiz yol ve yeni söylem bu süreçte oluşturulacak” değerlendirmesini yaptı.

Hükûmet ile parti arasına koordinatör

AK Parti’de bir yandan da partinin ve teşkilatların yeni hükûmet sistemine uyumu konusunda çalışma yapılıyor. Bunun için büyük kongrede parti tüzüğünde bazı değişiklikler yapılacağı belirtiliyor. AK Parti kaynakları, özellikle Hükûmet ile Parti ve teşkilatlar arasında koordinasyonu sağlayacak bir yapıya tüzükte yer verilebileceğini dile getirdi. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı-Parlamento ve Parti arasında koordinasyonu sağlayacak bir başkanlık ya da buna benzer bir yapı oluşturulması gündemde. Diğer bir seçenek olarak da genel başkan danışmanı ya da yardımcılarından birinin bu görevi üstlenmesi üzerinde duruluyor.