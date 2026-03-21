Erzurum’da sokakta hareketsiz bulunan bir kişinin boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Erzurum’da gece saatlerinde yaşanan olayda bir kişi hayatını kaybetti. Rabia Ana Mahallesi Evliya Çelebi Sokak üzerinde yerde hareketsiz halde yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kan donduran olay: Boğazından bıçaklanmış halde bulundu

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kan donduran olay: Boğazından bıçaklanmış halde bulundu

BOĞAZINDAN BIÇAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, şahsın boğazından bıçaklanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası