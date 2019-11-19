Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir soruya ''Hükümetin tavrını destekliyoruz, Türkiye açısından isabetli'' dedi.



Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar şu şekilde:



"(EYT) Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur."