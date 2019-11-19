MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir soruya ''Hükümetin tavrını destekliyoruz, Türkiye açısından isabetli'' dedi.
Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"(EYT) Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur."
MHP Başkanı Bahçeli'den EYT açıklaması
19.11.2019 - 14:15 | Son Güncelleme: 19.11.2019 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahçeli: "(EYT) Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir soruya ''Hükümetin tavrını destekliyoruz, Türkiye açısından isabetli'' dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Devlet Bahçeli,EYT açıklaması,
663610 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/663610.aspx
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