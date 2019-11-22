Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava yoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada İzmir protokolü tarafından karşılandı. İzmir programı kapsamında kent merkezine hareket eden Erdoğan, ilk olarak saat 12.00’da Cuma namazı ile Bilal Saygılı Cami’inin açılış törenini gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından 14.30’da AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret edecek ve 15.30’da Cumhurbaşkanlığı İzmir Ofisi’nde Vali Erol Ayyıldız’ı kabul edecek. Cumhurbaşkanı saat 17.00’da Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemeğe katılarak İzmir programını sonlandırması bekleniyor.