Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çelik, kamuoyunda çokça tepki çeken, termik santrallere filtre takılması zorunluluğunu 2,5 yıl erteleyen kanun ile ilgili şunları kaydetti: Sayın Cumhurbaşkanı’mız, enerji sektörünün kazanımlarına, enerji sektörünün daha ileriye götürülmesine dönük hassasiyetini korumakla ve bunun daha da geliştirilmesi konusunda iradesini ortaya koymakla birlikte yedi senedir bu baca filtrelerinin takılmaması çerçevesinde buna yeniden 2,5 yıl kadar bir süre verilmesini gerekli olmadığını değerlendirmiştir. Çünkü bu kadar süre içerisinde yapılmayan bir işlemin yeni süre verilmesiyle yapılacağına yönelik kanaat oluşmamıştır. Dolayısıyla bu termik santrallere filtre takması mecburiyetinin birkaç senedaha ertelenmesi düzenlemesi, Cumhurbaşkanı’mız tarafından veto edilmiş oldu.

DOĞU AKDENİZ: Libya ile yapılan mutabakat uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapılmıştır. Bu konuda tereddüt yok. Mısır burada Türkiye’ye karşı oluşumun içinde olmak için kendi alanından kaybı yaşamıştır. Şöyle bir mantık yürütüyorlar, örneğin Türkiye’nin ana karasının karşısında küçük ada olan Meis adasının, kendi yüzölçümünün 4 bin katı kadar yetki alanını Yunanistan sahiplenmeye çalışıyor. Bunun hiçbir surette Türkiye tarafından kabul edilmeyeceği açıktır.

ADİL ÖKSÜZ: İçişleri Bakanımızın Adil Öksüz ile yaptığı açıklama, tabii ki yeri söyleyemeyiz. Kim nerede biliyoruz, ele geçirmeye çalışıyoruz, iade istiyoruz. Bu örgüt devletin kılcal damarlarından tamamen temizlenene kadar sürecektir.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: Bu üniversitenin ilmi birikiminin heba edilmesi söz konusu değildir. Öğrencilerin haktan mahrum edilmeleri söz konusu değildir. Cumhurbaşkanı’mızın başbakanlığı döneminde buraya yer tahsis edilmiştir. Bu üniversite Cumhurbaşkanı’mızın, cumhurbaşkanı olduktan sonra Başbakanlıkça bu yer üniversiteye hibe ediliyor.