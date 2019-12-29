Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Adullah Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı saldırı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya taziye telefonu
29.12.2019 - 19:23 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 19:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Adullah Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı saldırı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,somali,
671817 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/671817.aspx
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