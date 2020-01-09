Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin TürkAkım doğalgaz boru hattının açılışı öncesi Haliç Kongre Merkezi’nde baş başa görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede ABD-İran gerilimi ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Putin’e İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı” kitabını hediye etti. Açılıştan sonra iki lider yeniden bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun da yer aldığı toplantı 25 dakika sürdü. Çıkışta mevkidaşıyla açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, Erdoğan ve Putin’in Libya için şartsız ateşkeş çağrısında bulunduğunu duyurdu. Çavuşoğlu “Özellikle Libya’da ateşkesin sağlanması konusunda Rus ortaklarımızla epeydir çalışıyoruz. Hatırlayacağınız gibi daha önce bir heyetimiz Moskova’ya giderek Rus karşıtlarıyla bu anlamda görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Özelikle Libya’da ateşkesle ilgili şunu vurgulamak isterim, bugün (dün) Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00’da Libya’da ateşkesin sağlanması için bir çağrıda bulunuyorlar ve ateşkesin sağlanması, kalıcı bir barışın Libya’da tesis edilmesi konusunda hem ortağımız Rusya ile hem de Libya’daki tüm taraflarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çabalarımız esasen Berlin sürecinin de başarıyla tamamlanması ve Libya’ya barış ve huzurun gelmesi için katkı sağlamaktadır. Bundan sonra da sağlayacaktır” diye konuştu.