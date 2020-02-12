Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Maraşlıların 12 Şubat 1920 tarihinde kazandıkları zaferle işgalcilerin Anadolu'da barınamayacakları ilan edildi. Tarih sayfalarına "kendi kendini kurtaran şehir" olarak geçmiştir.

Bundan bin kısır yıl önce yine destansı mücadeleyi Bizansa karşı veren Maraş halkı dönemin şairlerine kendini hayran bırakmıştır.

Çanakkale'de vatanı savunurken omuz omuza çarpışan bu milletin kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü Allah'ın izniyle yetmeyecektir.

Bizim davamız senlik, benlik davası değil. İstiklal ve istikbal davasıdır. Biz bir oldukça hedeflerimize ulaşmayı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'nin yıldızı hep yükselecektir.

Her alanda kurduğumuz alt yapı sayesinde Kahramanmaraş bize güç veriyor.

Eğitimde 6 bine yakın derslik yaparak evlatlarımızı geleceğe güzel şekilde hazırlama gayreti içinde olduk.

Şehirdeki 4 bin 378 riskli binaların yıkımını geliştirdik.

Hızlı tren hattını tamamladığımızda Kahramanmaraş Gaziantep arası 53 dakika olacak.

İlçelerdeki içme suyu sorununu çözmek için 74 km uzunluğunda isale hattı inşa ediyoruz.

Dün dedeleri arkalarına bile bakmadan kaçanlar bugün bizimle ilgili hayaller kuramaya başladılar.

Kırmızı bültenle aranan bölücü teröristler AP çatısı altında misafir edilip konuşturuldular. AP, AİHM'in kararına açıkça aykırı bir tutum içindedir. Belçika Mahkemesi terör örgütünü destekleyen bir karar aldı. Bu AB'nin samimiyetsizliğini gösteriyor.

Buradan AB'yi ve Avrupa ülkelerini terör karşısında bir kez daha ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemelerini davet ediyorum.

Akdeniz sahillerimizin güvenliği Libya'daki mücadelemizin başarısından geçiyor.

Kafaları ve kalpleri kendi kısır siyasi çıkarları için çalışanlar, elbette bu büyük mücadelenin anlamını kavrayamıyor. Dünyada bu kadar kısa sürede böylesine saldırı yapılan ve dik durubilen başka ülke ve toplum yoktur. Ne yaparsanız yapın Türkiye 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacaktır.