Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınıra dayanan göçmenler Avrupa başkentlerini endişelendirirken; mültecilerin Avrupa’ya geçişini engellemek için sert tedbirler alan AB ülkeleri, Ankara ile diplomasi trafiğini de yoğunlaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli mülteci meselesinin ele alınacağı zirve kapsamında yarın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. Daha önce İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlan, ancak koronavirüs tedbirleri sebebiyle telekonferans aracılığıyla yapılacak zirvede Avrupa kapılarına dayanan mülteci meselesi kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

GERİ KABUL GÜNDEMDE

Üç liderlerin görüşmesinde 18 Mart 2016 yılında Türkiye-AB arasında imzalanan geri kabul anlaması gündeme gelecek. Merkel ve Macron’un bu anlaşmanın korunması gerektiğine dikkat çekeceğine işaret edilirken, Erdoğan’ın ise yine aynı anlaşma kapsamında AB’nin Türkiye’ye vize serbestisi, Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi ve AB’ye katılım için yeni fasılların açılması ve mali yardımlar gibi taahhütleri hatırlatacağı ifade ediliyor.

GÜVENLİ BÖLGE ÇAĞRISI

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’den mülteci akının durdurulması ve Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgede oluşturulacak çalışmaları gündeme getirecek. Erdoğan, mülteciler için güvenli bölgenin oluşturulması konusunda AB’nin daha fazla rol oynamasını ve söz konusu bölgenin maliyeti için destek talebini bir defa daha vurgulayacak. Ayrıca İdib’de mülteciler için yapımı devam eden briket evler için de Almanya ve Fransa liderlerine “Elinizi taşın altına koyun” çağrısı yapacak.

LİBYA DA ELE ALINACAK

Merkel ve Macron’un mülteci akını konusundaki AB’nin endişelerini anlatacağı zirvede, Türkiye-AB ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konular ile Libya’daki gelişmelerin gündemde olacağı belirtiliyor.