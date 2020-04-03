Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği başta olmak üzere Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konyesi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü
03.04.2020 - 17:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 - 17:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
693613 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/693613.aspx
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