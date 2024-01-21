7 milletvekili, belediye başkan adayı: Yerel seçim Meclis'teki koltuk sayısını da değiştirecek

21 Ocak 2024 10:03 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 10:18

Yerel seçimlere geri sayım başladı. Bugün itibarıyla Türkiye 69 gün sonra sandık başına gidecek. Seçim yarışında en çok merak edilen iller ise İstanbul ve Ankara oldu.

Dün AK Parti'nin İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını açıklamasıyla son düzlüğe girilmiş oldu. Adayların açıklanmasıyla siyasi arenadaki dengeler de en çok konuşulanlar arasında. Belediye başkan adaylarının arasında milletvekillerinin olması da dengeleri değiştirecek unsurlardan biri.

KOLTUK SAYISI DA DEĞİŞECEK

Toplamda 7 milletvekili, artık belediye başkan adayı. Bu milletvekillerinin seçilmesi halinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) koltuk sayısında değişimler yaşanacak.

İşte milletvekili koltuğundan belediye başkan adayı olan isimler:

AK PARTİ: Eski Çevre Bakanı, İstanbul Milletvekili Murat Kurum - İBB Başkan Adayı

Eski Çevre Bakanı, İstanbul Milletvekili Murat Kurum - İBB Başkan Adayı AK PARTİ: İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK PARTİ: Aydın Milletvekili Mustafa Savaş - Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Aydın Milletvekili Mustafa Savaş - Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İYİ PARTİ: İzmir Milletvekili Ümit Özlale - İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

İzmir Milletvekili Ümit Özlale - İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İYİ PARTİ: Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İYİ PARTİ: Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP: Grup Başkanvekili, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal - Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediye Başkanı adayı olarak belirlendi. Ancak Çiler sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 'af talebinde' bulundu. Çiler’in adaylığının bir sonraki Parti Meclisi’nde geri çekilmesi bekleniyor.