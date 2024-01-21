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    7 milletvekili, belediye başkan adayı: Yerel seçim Meclis'teki koltuk sayısını da değiştirecek

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yerel seçime 69 gün kaldı... Partilerin adayları hızla belli oluyor. 7 milletvekili de belediye başkan adayı olarak gösterildi. Seçilmeleri durumunda Meclis'teki koltuk sayılarında da değişim yaşanacak.

    7 milletvekili, belediye başkan adayı: Yerel seçim Meclis&#039;teki koltuk sayısını da değiştirecek
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçimlere geri sayım başladı. Bugün itibarıyla Türkiye 69 gün sonra sandık başına gidecek. Seçim yarışında en çok merak edilen iller ise İstanbul ve Ankara oldu.

    Dün AK Parti'nin İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını açıklamasıyla son düzlüğe girilmiş oldu. Adayların açıklanmasıyla siyasi arenadaki dengeler de en çok konuşulanlar arasında. Belediye başkan adaylarının arasında milletvekillerinin olması da dengeleri değiştirecek unsurlardan biri.

    KOLTUK SAYISI DA DEĞİŞECEK

    Toplamda 7 milletvekili, artık belediye başkan adayı. Bu milletvekillerinin seçilmesi halinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) koltuk sayısında değişimler yaşanacak.

    İşte milletvekili koltuğundan belediye başkan adayı olan isimler:

    • AK PARTİ: Eski Çevre Bakanı, İstanbul Milletvekili Murat Kurum - İBB Başkan Adayı
    • AK PARTİ: İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
    • AK PARTİ: Aydın Milletvekili Mustafa Savaş - Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
    • İYİ PARTİ: İzmir Milletvekili Ümit Özlale - İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
    • İYİ PARTİ: Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
    • İYİ PARTİ: Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
    • CHP: Grup Başkanvekili, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal - Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı

    CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediye Başkanı adayı olarak belirlendi. Ancak Çiler sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 'af talebinde' bulundu. Çiler’in adaylığının bir sonraki Parti Meclisi’nde geri çekilmesi bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yerel Seçim
    Haberler > Politika > 7 milletvekili, belediye başkan adayı: Yerel seçim Meclis'teki koltuk sayısını da değiştirecek
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