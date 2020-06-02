Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli özetle şu mesajları verdi:

∂ Türkiye’yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır. Milletvekili genel seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.

∂ Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir, dibi uçurum olan bir tezgâhtır. Bu tuzağa düşecek, bu tertibe kanacak, bu tezgâha gelecek aklı başında hiç kimse yoktur. Erken seçime ihtiyaç olmadığı gibi bununla ilgili dolambaçlı yollardan zorlama yapanlar demokrasi ve millet muhalifi çevrelerden başkası değildir.

∂ Son zamanlarda sosyal medyadan kışkırtıcı söylemler, iffet yoksunu iftiralar yaygınlaşmıştır. Twitter, Facebook başta olmak üzere, sosyal medyadan partimize, parti yöneticilerimize ve dava arkadaşlarımıza yönelik saldırı ve tahriklerin çoğalması gözlerden kaçmamaktadır. Sosyal medya alanında yasal bir düzenleme artık mecburi bir hal almıştır.