Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşme öncesinde Fayiz Es-Serrac’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac’ı kabul etti.
Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Es-Serrac’ı kabul etti
04.06.2020 - 14:28 | Son Güncelleme: 04.06.2020 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac’ı kabul etti.
Etiketler : Erdoğan,
708871 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/708871.aspx
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