Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşme öncesinde Fayiz Es-Serrac’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac’ı kabul etti.