Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe Külliyesi’nde yüz yüze yapılan ve 3 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, ekonomiye ilişkin özetle şu mesajları verdi:

∂ Türkiye, kapsamlı tedbirlerle, salgının ekonomi üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi başarmıştır. Mart ayından bu yana 3 milyondan fazla kişi kısa çalışma uygulamasından yararlandı. Bu kapsamda yaklaşık 5 milyar lira ödeme yaptık.

∂ Gerek Ekonomik İstikrar Kalkanı gerekse normalleşme dönemi destekleriyle devreye aldığımız adımlar, Türkiye’nin ekonomik açıdan ne kadar sağlam durumda olduğunu gösterdi. Şimdi önümüzde bu kazanımları özellikle istihdamda gerçekleştireceğimiz sıçramayla taçlandırmak var.

∂ Nisandaki kayıplara rağmen mayıs ayı öncü göstergeleri ekonominin hızlı bir toparlanma içinde olduğuna işaret ediyor. Yurt içi talepteki, ihracattaki ve beklentilerdeki iyileşmeye paralel olarak toparlanma yerini hızlı bir büyümeye inşallah bırakacaktır.

∂ OECD, AB ve G20 ilk çeyrekte Türkiye’yi 4,5 büyüme ile dünyada bir numara olarak gösteriyor. Belki ikinci çeyrekte olumsuz bazı gelişmeler olabilir ama 3. ve 4. çeyrekte biz bu büyümeyi yine yakalayacağız. Çünkü zemin sağlam. Bu şekilde de yola devam edeceğiz.

∂ Çalışanlarımız, emeklilikte daha da rahat edecek. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak. İstihdam kalkanını hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklik sistemini 2022’de yürürlüğe sokacağız.

∂ Önümüzdeki dönemde hem içerideki hem de dışarıdaki darbe heveslilerini, terör örgütü sevicilerini hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTINA HER GÜN SOKAK İZNİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yeni normal hayata yönelik açıkladığı kararlar da şöyle:

∂ Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00’den 24.00’e uzatıldı.

∂ Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete başlayacak.

∂ 65 yaş üstü vatandaşlar haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı.

∂ Nikâh salonları 15 Haziran, düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren hizmet verecek.

∂ Millî parklar, sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacak.

Erdoğan, “Hekimlerimizin Covid-19 tedavisinde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK’taki bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığımızın ruhsat sürecinin tamamlanmasının ardından ilaç kullanıma sunulacak”” bilgisini de verdi.