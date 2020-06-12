Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter ve müttefikleri, cephede kaybetmeye başlayınca "ateşkes"e sığınmaya çalışıyor. Mısır'ın ev sahipliğinde yapılan toplantının Hafter müttefiklerinin ateşkes talebi, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu'na soruldu. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın olduğu ortamlarda Hafter'in ateşkesi kabul etmediğini hatırlatan Çavuşoğlu "Birleşmiş Milletlerin (BM) de onayladığı bir belgeyi Hafter reddetti. Şimdi gelelim bu Hafter'i Mısır'da bir araya getiren ülkelere. Peki, siz Berlin'de yok muydunuz, vardınız. Madem Hafter'i çağırıp bir ateşkes yaptırma gücünüz var, Birleşik Arap Emîrlikleri için de söylüyorum, bunu niye Berlin'de yapmadınız? Bunlar da samimi değil. Orada da istemediler, ister gibi göründüler. Hafter'in her şeyi bunlar. Bunlar destek vermese, Hafter sıfır" dedi.

Libya'da BM'nin ve dünyanın tanıdığı tek meşru tarafın Serrac tarafı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Hafter'in "korsan darbe girişiminin ardından sahada sürekli kaybettiğini" söyledi. Çavuşoğlu, "(Hafter) Sahada kaybettiğini göstermemek için o açıklamayı yaptı. O kadar uluslararası toplum buna gayret sarf ediyor, Hafter yanaşmıyor, şimdi kaybetmeye başlayınca Kahire'den bir açıklama çıkıyor. Burada, herkesin olduğu ortamda, yani BM çatısı altında bağlayıcı bir ateşkese, silahların susturulmasına gidebiliriz. Ondan sonra da siyasi sürece odaklanmamız lazım" diye konuştu. Hafter'in samimi olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, Hafter'in, Libya'nın geleceğinde yerinin olmadığını bu davranışlarıyla ispat ettiğini belirtti.