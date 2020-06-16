Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerini tebrik eden Bahçeli, “Türk milleti terörle yaşamaya asla alışmayacak, menfur eylemelere göz yummayacak, melun saldırıları alttan almayacaktır” dedi.

HDP’lilerin birçok ilde yürüyüş başlatma kararına tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, şunları kaydetti:

“Ülkemizin farklı noktalarından protesto yürüyüşü başlatan HDP’lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları, yangına körükle gittikleri çok açıktır. Bu terörist komplosunu ‘Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü’ adıyla maskeleme çabası ise boşuna bir gayret, bir başka ifadeyle hukuk ve ahlak dışı bir tezgâhtır. Yeni bir 6-7 Ekim hıyanetinin düşünü kuranlar, sokakların izbeliklerinden yeni bir Gezi karanlığı çıkarmayı düşünenler bilsinler ki acıklı durumlara düşeceklerdir. İç barış ve huzur ortamımızı sabote etmeye, milletimizin birlik ve dirliğini sarsıp sakatlamaya kalkışanlar layık oldukları muamelelere misliyle katlanmak durumunda kalacaklardır.

Türkiye’ye terör taktikleriyle istikamet çizilemeyecek, muktedir iradesi tehditlerle çürütülemeyecektir. Yasa dışı yürüyüş ve gösterilerin sonu ve sonucu hiç kuşkusuz Türk adaletinin şaşmayan ve şaibe kaldırmayan hükmüyle muhataplıktır. Yollarda demokrasi arayanlar, Türk yargısının kararına darbe çamuru atanlar önce aziz şehitlerimizin damla damla dökülen kanlarının hesabını vermelidir. Demokrasi teröristlerin istismar ve ihanet paravanı olamayacaktır.

CHP GENEL BAŞKANI KATILACAK MI?

Bizim merakımız, milletvekilliği düşen HDP’lilere haksızlık ve hukuksuzluk yapıldığını iddia eden CHP Genel Başkanı’nın da bulduğu ilk fırsatta terör yürüyüşüne katılıp katılmayacağı meselesidir.”