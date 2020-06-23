Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle arasına mesafe koymayan ülkelerin, insani trajedilerin yegâne failleri olduğunu kaydeden Bahçeli, "Komşu ülkelere hâkimiyet kuran istikrarsızlık ve iradesizlikten dolayı Türkiye çok yönlü tehdit kıskacına maruzdur. Bugünkü ülke tablosunda bazı baroların güdümlü kaos yürüyüşü, terörist Demirtaş hakkında Anayasa Mahkemesince verilen hak ihlali kararı, sokakların karanlığında ikbal arayışları, CHP-HDP-İP'in tehlike saçan gayri meşru politikaları, dış kaynaklı tehditlere müsait ortam açmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Libya'daki taahhütlerine bağlı, tuzaklara karşı da uyanık olduğunun altını çizen Bahçeli "Türkiye, tarihsel haklarını çiğnetmeyecek, Türk milleti bekasına toz kondurmayacaktır. Arap Ligi Genel Sekreteri'nin terör örgütlerine değil de meşru mücadelemize göstermiş olduğu tepki ise iyi niyetten mahrum bir hezeyandır" dedi.

Irak'taki son gelişmelere de değinen Bahçeli, "ABD-Fransa müşahitliğinde yapılan gizli ve sinsi görüşmeler sonucunda, PKK ile Barzani arasında emel ve hedef birlikteliği sağlandığı anlaşılmaktadır. Sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek sakat ve skandal bir tertiptir" ifadelerini kullandı.