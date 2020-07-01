Kalın, Twitter'dan, "Esra Albayrak Hanımefendi'ye yönelik paylaşımda bulunan kişinin 'bel hum adall' olduğu aşikardır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum." paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bakan Albayrak'a hakaret içerikli yorumlara tepki
01.07.2020 - 00:36 | Son Güncelleme: 01.07.2020 - 00:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara ilişkin "Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum." ifadesini kullandı.
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,
714788 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/714788.aspx
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