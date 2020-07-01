Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalın, Twitter'dan, "Esra Albayrak Hanımefendi'ye yönelik paylaşımda bulunan kişinin 'bel hum adall' olduğu aşikardır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum." paylaşımında bulundu.