Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay “Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir” açıklamasında bulundu. Fındık fiyatlarının açıklanması üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt “AK Partililer, niye bizi çağırmıyorsunuz? Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz anlatıyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar” sözleriyle gündeme gelmişti. Kararın ardından konuşan Enginyurt “Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz” dedi.